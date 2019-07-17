17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью боевики сбили пассажирский самолет Boeing-777 рейса MH17. С тех пор прошло 5 лет, а вокруг происшествия все-еще существует множество загадок и споров.

Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек, в том числе 80 детей. Все они погибли.

В числе жертв трагедии:

192 жителей Нидерландов,

44 гражданина Малайзии,

27 граждан Австралии,

12 граждан Индонезии,

10 граждан Великобритании,

четверо немцев и бельгийцев,

трое филиппинцев,

один гражданин Канады

один гражданин Новой Зеландии.

Давайте вспомним жуткие кадры трагедии и почтим память всех погибших.

Видео, сделанное одним из пассажиров перед катастрофой:

Ранее сообщалось, что Волкер призвал Россию перестать лгать в отношении катастрофы МН-17.