Годовщина МН-17: жуткие кадры трагедии (фото, видео) [ Редактировать ]
17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью боевики сбили пассажирский самолет Boeing-777 рейса MH17. С тех пор прошло 5 лет, а вокруг происшествия все-еще существует множество загадок и споров.
Самолет следовал из Амстердама в Куала-Лумпур. На борту лайнера находились 298 человек, в том числе 80 детей. Все они погибли.
В числе жертв трагедии:
- 192 жителей Нидерландов,
- 44 гражданина Малайзии,
- 27 граждан Австралии,
- 12 граждан Индонезии,
- 10 граждан Великобритании,
- четверо немцев и бельгийцев,
- трое филиппинцев,
- один гражданин Канады
- один гражданин Новой Зеландии.
Давайте вспомним жуткие кадры трагедии и почтим память всех погибших.
Видео, сделанное одним из пассажиров перед катастрофой:
Ранее сообщалось, что Волкер призвал Россию перестать лгать в отношении катастрофы МН-17.
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