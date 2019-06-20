Катастрофа МН-17: Волкер призвал Россию прекратить лгать [ Редактировать ]
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призывает Россию "прекратить беспардонную кампанию дезинформации" относительно причин крушения самолета рейса МН-17. Об этом он написал в Twitter.
"России пора положить конец ее лжи относительно сбитого самолета MH-17 и прекратить свою беспардонную кампанию по дезинформации", - заявил он.
Ранее сегодня группа Bellingcat назвала имена установленных причастных к трагедии.
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