Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер призывает Россию "прекратить беспардонную кампанию дезинформации" относительно причин крушения самолета рейса МН-17. Об этом он написал в Twitter.

"России пора положить конец ее лжи относительно сбитого самолета MH-17 и прекратить свою беспардонную кампанию по дезинформации", - заявил он.

Ранее сегодня группа Bellingcat назвала имена установленных причастных к трагедии.