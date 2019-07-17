В среду, 17 июля, во время брифинга в Офисе президента заявили о планах сократить количество министерств и центральных органов исполнительной власти, находящихся в сфере влияния министерств.Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.

Также планируется сократить количество вице-премьеров "без портфелей", которые не возглавляют министерства.

"Речь также идет о сокращении центральных органов исполнительной власти, которые находятся в сфере управления министерств", - заявил Рябошапка.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил 12 послов. А также лидер политпартии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сделал важное заявление.