У Зеленского заявили о сокращение министерств и ведомств [ Редактировать ]
В среду, 17 июля, во время брифинга в Офисе президента заявили о планах сократить количество министерств и центральных органов исполнительной власти, находящихся в сфере влияния министерств.Такое заявление сделал заместитель руководителя Офиса президента Украины Руслан Рябошапка.
Также планируется сократить количество вице-премьеров "без портфелей", которые не возглавляют министерства.
"Речь также идет о сокращении центральных органов исполнительной власти, которые находятся в сфере управления министерств", - заявил Рябошапка.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский уволил 12 послов. А также лидер политпартии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сделал важное заявление.
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