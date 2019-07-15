Декоммунизация в Украине: Разумков выступил с важным заявлением [ Редактировать ]
Лидер политпартии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сделал важное заявление. Он сказал, что вопросы декоммунизации в Украине должны решаться на местных референдумах. Об этом политический лидер заявил в эфире одного из украинских телеканалов.
Он считает, что решения о декоммунизации должны приниматься на местах.
"Мы с вами наблюдали переименование городов, сел. Это возможно. Проблема заключается в другом. Это должны принимать решение те, кто непосредственно там находится и живет", - сказал Разумков.
По его словам, было бы хорошо, если вопрос о переименовании населенных пунктов принимался жителями через местный референдум.
Раньше сообщалось о том, что советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков возглавил политическую партию "Слуга народа"
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