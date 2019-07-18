Шотландська фермерка розробила протези для хворого ягняти [ Редактировать ]
Шотландська фермерка розробила протези для хворого ягняти. Його передні ноги - паралізувало. Через це маля не могло рухатися та нормально харчуватися.
Спеціальні шини для тварини виготовили з водопровідної труби та металевих штифтів. Ягня почало швидко набирати вагу, а завдяки лікуванню та курсу вітамінів - добряче зміцніло.
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