Шотландська фермерка розробила протези для хворого ягняти. Його передні ноги - паралізувало. Через це маля не могло рухатися та нормально харчуватися.

Спеціальні шини для тварини виготовили з водопровідної труби та металевих штифтів. Ягня почало швидко набирати вагу, а завдяки лікуванню та курсу вітамінів - добряче зміцніло.