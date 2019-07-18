Европарламент утвердил состав делегации ассоциации с Украиной [ Редактировать ]
Европарламент утвердил состав делегации парламентского комитета ассоциации с Украиной. Об этом сообщается на сайте Европарламента.
В делегацию в Парламентский комитет ассоциации ЕС-Украина вошли 16 евродепутатов. От группы Европейской народной партии в нее вошли 5 депутатов: Траян Бассеску, Исабель Бержумеа, Даниэль Буда, Сандра Калниете, Андриус Кубилиус.
В состав делегации также вошли от Прогрессивного Альянса Социалистов и Демократов - Клара Добрев, Лешек Миллер; от "Обновить Европу" - Петрас Ауштревичус, Михал Шимечка; от Зеленых/Европейский Свободный Альянс - Микулас Пекса, Виола Фон Крамон-Таубадель, от Европейских Консерваторов и Реформистов - Гельмут Геукін, Витольд Ян Ващиковский.
Одним депутатом представлены группа Идентичности и Демократии (Жан-Пауль Гарро), Конфедеративные Группа Европейских Объединенных левых - Нордических Зеленых Левых (Анья Газекамп), депутаты, что не присоединились (Натан Гилль).
Эта делегация совместно с делегацией Верховной Рады создаст Парламентский комитет ассоциации Украина-ЕС. В его рамках осуществляется межпарламентское сотрудничество между Украиной и Евросоюзом. Этот комитет собирается дважды в год на заседания поочередно то в Брюсселе или Страсбурге, то в Киеве или другом украинском городе.
Ранее мы писали о том, что Европарламент избрал президента.
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