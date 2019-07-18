На переговорах в Минске договорились о формате обмена пленными "208 на 69". Об этом сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Роман Бессмертный.​

"Самое важное: достигнуты договоренности о начале процедуры обмена военнопленными, незаконно удерживаемыми, осужденными лицами в соотношении "208 на 69", - сказал он.

Бессмертный добавил, что украинская сторона готова была бы это сделать даже сегодня.

"Это было поддержано даже представителями ОРДО и ОРЛО, но этому возразил Кремль. Поэтому в конце концов решено проводить процедуру правовой чистки", - уточнил переговорщик.

Читайте также Освобождение украинских моряков: адвокат назвал сроки

Отмечается, что к этим "208 на 69" относят лица с разной категорией правовой чистки. "Где-то это будет несколько дней, где-то это будет несколько недель, по кому-то это будет возможно несколько месяцев. Но эта процедура запущена", - отметил он.

Кроме того, Бессмертный заявил, что в заявлении Трехсторонней контактной группы впервые прописано в документе, что нарушение перемирия на Донбассе предусматривает ответственность сторон. Кроме того, документ предусматривает публичное заявление о заключении долга о прекращении огня на Донбассе.

"Вы помните, что накануне этих переговоров шла речь о так называемом хлебном перемирии. Достигнутые договоренности о том, что 00 часов 1 минуты 21 числа начинается бессрочный запрет обстрела. Причем, впервые, в документе, в заявлении указано, что запрещается любое ведение огня. В заявлении предусмотрена ответственность лиц за открытие огня. Также предусмотрено публичное заявление сторон о прекращении огня. То есть, стороны публично берут на себя обязанность не вести огонь в течение неопределенного периода", - заявил Бессмертный.

Напомним, 17 июля в Лефортовском районном суде Москвы прошло закрытое заседание суда по делу украинских моряков. Суд в России продлил срок содержания под стражей 12 украинским морякам до 24 октября.