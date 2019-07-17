Суд в России продлил арест украинским морякам [ Редактировать ]
В Лефортовском районном суде Москвы прошло закрытое заседание суда по делу украинских моряков. Суд в России продлил срок содержания под стражей шестерым украинским морякам до 24 октября. Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в Facebook.
Речь идет о Денисе Гриценко, Сергее Попове, Богдане Головаше, Михаиле Власюке, Андрее Драче, Вячеславе Зинченко.
"В ходе заседания защитой было заявлено ходатайство о приобщении приказа Международного трибунала ООН по морскому праву, доклады УВКПЧ ООН и двух резолюций ПАСЕ в обоснование своей позиции", - сообщил Полозов.
Ранее Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека в России, заяила, что Россия была готова освободить украинских моряков при определенном условии.
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