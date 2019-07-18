Адвокат Илья Новиков, который защищает командира катера "Бердянск" Романа Мокряка рассказал, что дело украинских пленных моряков могут направить в суд в августе, а приговор им можно ожидать уже осенью. Уже после этого их вероятно освободят. Об этом сообщает "Громадське".

"Август - дело в суде, сентябрь - начало процесса, октябрь, ноябрь - приговор. Это, конечно, моя прикидка, все может затянуться, но пока оцениваю сроки так", - сказал он.

Адвокат отметил, что не рассчитывает на обмен моряков на главреда "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, которого обвиняют в Украине в госизмене, но подчеркнул, что косвенно эти процессы могут влиять друг на друга, поскольку идут параллельно во времени.

По мнению Новикова, основной сценарий освобождения моряков - после приговора. "Россия понимает, что это проблема и ее надо решать как можно быстрее.

После Трибунала они резко ускорили следствие и закончили его менее чем за 2 месяца. Так или иначе моряков скоро отдадут, но возможно не так быстро, как мы хотим", - сказал адвокат.

Напомним, 17 июля в Лефортовском районном суде Москвы прошло закрытое заседание суда по делу украинских моряков. Суд в России продлил срок содержания под стражей 12 украинским морякам до 24 октября.