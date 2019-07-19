Новозбранная глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с заявлением касательно санкций Евросоюза против России, сообщает La Repubblica.

Ляйен запявила, что Россия демонстрирует враждебное поведение уже в течение долгого времени и с ней надо говорить с позиции силы и сохранять текущие санкции против России.

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Урсула фон дер Ляйен также напомнила об российской аннексии Крыма и попытках максимально разделить Европу.

"Кремль не прощает никакой слабости. С позиции силы мы должны поддерживать нынешние санкции и в то же время продолжать диалог... Мы также совершенствуемся в демонтаже дезинформационных сюжетов и кампаний в социальных сетях с фейковыми новостями. Это наша привилегия как демократий - отвечать прозрачностью, свободной прессой и открытыми дебатами", - заявила она.

Раньше сообщалось о том, что Еврокомиссию впервые возглавила женщина. А также Евросоюз выделит Украине 500 млн евро.