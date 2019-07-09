Евросоюз готов выделить второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 500 млн евро. Об этом заявили президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после саммита Украина-ЕС, передает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Европейские чиновники отметили, что средства будут выделены, как только Украина выполнит определенные условия. В частности, речь идет о поддержке Украиной макроэкономической стабильности, реализации программы МВФ, выполнение всех мероприятий в рамках Программы макрофинансовой помощи ЕС.

Также ЕС ожидает поддержания независимости Национального банка Украины и стабильности финансового сектора.

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