Евросоюз выделит Украине 500 млн евро [ Редактировать ]
Евросоюз готов выделить второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в размере 500 млн евро. Об этом заявили президент Европейского совета Дональд Туск и президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер после саммита Украина-ЕС, передает пресс-служба Министерства иностранных дел.
Европейские чиновники отметили, что средства будут выделены, как только Украина выполнит определенные условия. В частности, речь идет о поддержке Украиной макроэкономической стабильности, реализации программы МВФ, выполнение всех мероприятий в рамках Программы макрофинансовой помощи ЕС.
Также ЕС ожидает поддержания независимости Национального банка Украины и стабильности финансового сектора.
Ранее мы писали о том, что ЕС призывает принять закон о незаконном обогащении.
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