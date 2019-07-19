Какие знаки зодиака чаще всего изменяют [ Редактировать ]
Выяснилось, что склонность человека к изменам зависит не только от характера, но и от знака зодиака. Так, астрологи назвали три знака, которые не только способны предать партнера, но и изысканно скрыть это.
Овен
Чаще всего своим партнерам изменяют Овны. Этот знак зодиака не любит, когда им не идут на уступки и ищут более покладистого партнера. Однако, не все Овны готовы признаться любимым в измене, поэтому долго ведут скрытую жизнь.
Близнецы
В силу особенностей своего характера Близнецы с легкостью могут изменить своему партнеру. Однако, они мастерски скрывают свои похождения. Если у Близнецов уже есть семья, есть шанс, что партнер вернется домой и осознает ошибки.
Весы
Весы очень долго не могут решиться на измену. Пока они все обдумывают и взвешивают, сомневаются, нужны им перемены в жизни или нет, зачастую теряют расположение поклонников. При этом они не испытывают особого сожаления. Весы с легкостью могут забыть обо всех проблемах и начать новую жизнь.
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