Уже с понедельника, 16 июля, определенным знакам зодиака начнет везти. Астрологи сделали прогноз на неделю и назвали, каким знакам зодиака повезет больше. По их словам, главные везунчики недели - Весы, Стрельцы и Козероги. Их ожидают крайне важные события.

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Весы

Весов на этой неделе ждет блестящий период. Именно сейчас появилась возможность реализовать себя на новом рабочем месте. Весов ожидает процветание и хорошие финансовые возможности. На этой неделе необходимо задуматься о капиталовложениях - это будут успешные сделки.

Стрелец

Перед Стрельцами откроется потрясающая возможность решить все свои финансовые трудности. Именно на этой неделе ваша работа будет процветать, что обязательно не останется незамеченным со стороны начальства. У Стрельцов будут удачно складываться все дела, связанные с достижением важных вершин.

Козерог

На этой неделе Козерогам звезды предвещают хорошее финансовое состояние. Материальную помощь вам никто не окажет, так как вы и сами в состоянии решить эти, на первый взгляд, "трудности". Также в отношениях все наконец наладится. Ближе к середине недели вы поймете, что цените вашу вторую половинку и выяснять отношения больше не имеет смысла.

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