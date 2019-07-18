В 2019 году астрологи прогнозируют счастье и любовь многим знакам зодиака. Однако, есть три знака, которые, по мнению известных астрологов вероятнее всего выйдут замуж.

Читайте также Нумерология: счастливый цвет по дате рождения

Овен

В 2019 Овны имеют все шансы на счастливую семейную жизнь. Тех, кто уже в отношениях, партнер окружит заботой. А одиноким Овнам звезды прогнозируют удачное знакомство, которое вскоре перерастет в отношения. Это благоприятное время, чтобы сказать заветное "да".

Стрелец

Уже совсем скоро для Стрельцов заиграет вальс Мендельсона. В этом году Стрельцов ожидает счастливый период. Но некоторые представители этого знака могут побояться расставаться со свободой. Астрологи рекомендуют отбросить все сомнения и дать себе и второй половинке шанс. Ваш выбор будет правильным. Звезды прогнозируют веселую и непредсказуемую свадьбу, которую близкие запомнят навсегда.

Водолей

Уже можете определяться, как будете праздновать свадьбу и кого пригласите. В 2019 году астрологи дают гарантию, что Водолею скоро сделают предложение. Вы окунетесь в любовь, как в омут с головой. Чувства будут такими сильными, что временить со свадьбой просто не будет никаких сил. Звезды говорят, что не стоит сомневаться - это ваш человек. Можете смело выходить замуж.

Ранее мы писали о том, какие знаки зодиака самые верные.