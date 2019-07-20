Убийство Шеремета: в ОБСЕ сделали заявление [ Редактировать ]
Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинскую власть как можно быстрее завершить расследование убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году, передает "РБК-Украина".
По словам Дезира, не раскрытие дела об убийстве Шеремета влияет на свободу слова и безопасность журналистов в Украине, а также порождает новые подобные преступления.
"Через три года убийство Павла Шеремета остается нераскрытым и продолжает влиять на свободу слова, свободу СМИ и безопасность журналистов. Украинская власть обязана обеспечить, чтобы его убийство, а также все другие нападения и убийства журналистов преследовались по закону, а исполнители и заказчики этих преступлений предстали перед судом", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в США сделали заявление касательно расследования убийства Шеремета.
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