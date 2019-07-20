Убийство Шеремета: США призвали наказать виновных [ Редактировать ]
В субботу, 20 июля, в Киеве состоялась акция памяти к третьей годовщине со дня убийства журналиста Павла Шеремета.
Участие в акции приняли временно поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор, бывшие коллеги Шеремета, народные депутаты, друзья и родные журналиста. Во время своего выступления Тейлор призвал украинскую власть расследовать убийство журналиста и привлечь виновных к ответственности.
"В третью годовщину убийства Павла Шеремета мы призываем власти проявить благосклонность к свободе прессы и привлечь к ответственности виновных в его смерти. Независимые СМИ играют важную роль в украинской демократии", - подчеркнул он.
Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский вызвал Генерального прокурора, Министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и главу СБУ для доклада о расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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