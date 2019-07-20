Убийство Шеремета: Зеленский вызывает глав правоохранителей [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский вызвал Генерального прокурора, Министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и главу СБУ для доклада о расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.
"23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Зеленский подписал указ о дорожных работах.
по теме
В Днепре нашли окровавленный труп
В воскресенье, 7 июля, в Днепре на Набережной Победе нашли труп мужчины с ножевыми ранениями
В Одессе мужчина зверски расправился с иностранцем
В Одессе между парнями возникла ссора возле местного развлекательного центра в Аркадии
Семья экс-бойфренда зверски расправилась с новым парнем девушки
20-летний Дэниел Гроган не смог простить возлюбленной, что она ушла к другому и зверски расправился с ее новым парнем
Под Киевом мужчина зверски расправился с матерью
В Киевской области в Броварском районе мужчина зверски расправился с матерью
Под Киевом автомобиль насмерть сбил людей
В пятницу, 19 июля, под Киевом, недалеко от села Вита Почтовая водитель легкового автомобиля наехал на людей