Президент Украины Владимир Зеленский вызвал Генерального прокурора, Министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и главу СБУ для доклада о расследования по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом Зеленский написал на своей странице в Facebook.

"23 июля прошу собраться генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя Национальной полиции и председателя СБУ и доложить о ходе расследования. Приглашаю на встречу журналистов", - говорится в сообщении.

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