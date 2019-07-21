Голливудский режиссер Квентин Тарантино подтвердил, что вскоре собирается уйти из кинематографа. Об это он сообщил в откровенном интервью австралийскому GQ.

Кроме того, режиссер собирается посвятить все время написанию книг и театральных пьес. Но из киноиндустрии он хочет уйти, оставив после себя только хорошие картины.

"Я думаю, что касается лент для кинопроката, я подошел к определенной границе. Я не брошу творчество, это точно. Просто я считаю, что отдал кинематографу все, что мог", отметил Тарантино.

Однако, когда именно режиссер планирует уйти из кинематографа, он и сам пока не знает.

Ранее сообщалось, что легендарный футболист завершил карьеру.