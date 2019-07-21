Квентин Тарантино завершает кинокарьеру [ Редактировать ]
Голливудский режиссер Квентин Тарантино подтвердил, что вскоре собирается уйти из кинематографа. Об это он сообщил в откровенном интервью австралийскому GQ.
Кроме того, режиссер собирается посвятить все время написанию книг и театральных пьес. Но из киноиндустрии он хочет уйти, оставив после себя только хорошие картины.
"Я думаю, что касается лент для кинопроката, я подошел к определенной границе. Я не брошу творчество, это точно. Просто я считаю, что отдал кинематографу все, что мог", отметил Тарантино.
Однако, когда именно режиссер планирует уйти из кинематографа, он и сам пока не знает.
Ранее сообщалось, что легендарный футболист завершил карьеру.
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