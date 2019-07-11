Раньше сообщалось о том, что Анджелина Джоли ужаснула фанатов внешним видом. Также актриса шокировала общественность болезненной худобой.
44-летняя Анджелина Джоли опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото. Снимок был сделан в 1994 году, когда артистке было 19-лет. Тогда Джоли только начинала карьеру.
В комментариях принялись бурно обсуждать внешность Джоли. Многие отметили, что до знакомства с Брэдом Питтом она была весьма упитанной девушкой.
"Щекастенькая", "С возрастом стала краше", "Очень красивая!", "Она красива, как наливное яблочко", "Классическая красота", "Великолепна", "В молодости такая пухленькая была", - пишут в Сети.
Раньше сообщалось о том, что Анджелина Джоли ужаснула фанатов внешним видом. Также актриса шокировала общественность болезненной худобой.
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