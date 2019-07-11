44-летняя Анджелина Джоли опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото. Снимок был сделан в 1994 году, когда артистке было 19-лет. Тогда Джоли только начинала карьеру.

В комментариях принялись бурно обсуждать внешность Джоли. Многие отметили, что до знакомства с Брэдом Питтом она была весьма упитанной девушкой.

"Щекастенькая", "С возрастом стала краше", "Очень красивая!", "Она красива, как наливное яблочко", "Классическая красота", "Великолепна", "В молодости такая пухленькая была", - пишут в Сети.