21 июля 2019 украинцы голосуют за кандидатов в народные депутаты нового состава парламента.

29 798 избирательных участков работают в 199 округах по всей Украине, за исключением временно оккупированных территорий на востоке страны и АР Крым.

Уже к 10 часам утра на избирательном участке № 120 852 в городе Покров в Днепропетровской области проголосовали все 100% избирателей. Правда, их всего там 96. А участок вовсе расположен в исправительном центре.

На сайте ЦИК появились первые данные по явке избирателей в нескольких областях. В 12:00 информация поступила по 11 округам из 199, явка 15,27%.

В Волынской области на одном округе активность избирателей составила 12,08%, Днепропетровская область 18,85% (2 округа), Донецкая область - 17,64% (3 округа), Житомирская область - 16,15% (1 округ), Луганская область - 26,78% (1 округ), Львовская область - 12,87% (2 округа), Одесская область -13,88% (1 округ).

Избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00.

Напомним, в Украине 8 избирательных участков не могут начать работу.