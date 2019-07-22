В воскресенье, 21 июля, в Славутиче (Киевская область) случилось жуткое происшествие. Известно, что группа злоумышленников напали на журналиста и зарезали его. Юрий Булат скончался от полученных травм на месте инцидента.

Отмечается, что нападавших было трое. В начале между мужчинами завязалась драка, в ходе которой один из злоумышленников достал нож и ударил им пострадавшего прямо в горло, перерезав сонную артерию.

Правоохранителям удалось задержать двух нападавших. Место нахождения третьего убийцы - неизвестно.

Детали преступления устанавливаются.

Фото: Юрий Булат (facebook.com)

Фото: Подробности

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