Жительница Одесской области в состоянии алкогольного опьянения зверски зарезала своего соседа, с которым не могла продолжительной время найти общий язык. Об инциденте сообщили в пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Известно, что 40-летняя женщина недавно переехала из одного села в другое, и на новом месте жительства начала конфликтовать со своим соседом.

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Так, выпив в тот вечер, 40-летняя женщина решила отомстить ему. Среди ночи злоумышленница взяла нож и пришла домой к соседу, у которого, к слову, была открыта дверь.

Когда владелец дома спал, женщина нанесла ему несколько ножевых ударов, которые стали смертельными. От шума проснулась жена жертвы, которая спала рядом. Она побежала за помощью, а убийца скрылась.

Сотрудники Черноморского отделения полиции задержал подозреваемую у нее же дома. Ей сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и взяли под стражу. Женщине грозит от 7 до 15 лет провести за решеткой.

Ранее сообщалось, что в Киеве нашли труп женщины со связанными руками, а также под Одессой банда жестоко избила женщину.