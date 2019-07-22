В воскресенье, 21 июля, состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду. Так, судя по данным обработки ЦИК 68,62% электронных протоколов голосования за границей лидирует партия Порошенко "Европейская солидарность". За нее проголосовали 30,07%.

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Партию "Слуга народа" поддерживают 26,89% украинцев за границей. На третьем месте партия "Голос" с 19,39%

За "Оппозиционную платформу - За жизнь" проголосовали 4,81% граждан.

Как сообщает ЦИК, по результатам обработки 100% протоколов на избирательных участках в 16 странах мира лидирует партия "Слуга народа": в Азербайджане, Египте, Грузии, Катаре, Иране, Иордании, Кыргызской Республике, Латвии, Сербии, Румынии, Словакии, Тунисе, Венгрии, Армении, Индии и Вьетнаме.

"Европейскую солидарность" по результатам обработки 100% поддержали в 13 странах, среди которых Австралия, Греция, Кувейт, Бельгия, Швеция, Австрия, Болгария, Кипр, Словения, Хорватия, Турция, Черногория и Швейцария.

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