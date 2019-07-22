Сегодня практически каждая женщина посещает косметолога, массажиста, занимается спортом и делает педикюр. Ведь каждая знает, как важен уход за ногтями. И не всегда так просто определится и решить, какой дизайн сделать в этот раз.

Читайте также Пляжная мода 2019: главные тренды сезона

Чтобы облегчить ваш выбор "Подробности" сделали подборку крутых идей для педикюра:

Также популярные украинские бьюти-блогеры провели массу эксперементов и выяснили, что мужчины не настолько привередливы к женскому маникюру, как может казаться на первый взгляд. Однако есть то, что отвернет внимание даже самого невнимательного представителя сильного пола.