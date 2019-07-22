В воскресенье, 21 июля, в Николаевской области в Очаковском районе произошло серьезное ДТП. Отмечается, что вследствие аварии пострадало шесть человек, четверо из которых - дети, передает "УНН".

По предварительной информации, на закругленном участке дороги 32-летний водитель легкового автомобиля ЗАЗ не справился с управлением и допустил выезд на обочину, где транспортное средство перевернулось.

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В результате ДТП с тяжелыми травмами были госпитализированы пассажиры авто: жена водителя и их годовалая дочь. Также ушибы и ссадины получили еще трое их детей (двое 10 лет и трехлетняя девочка), после оказания медицинской помощи они лечиться амбулаторно. Водитель "Запорожца" получил незначительные телесные повреждения.

Сведения об указанном дорожно-транспортное происшествие внесены в ЕРДР по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, причинившее тяжелое телесное повреждение). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что в серьезном ДТП столкнулись четыре авто, а также в Киеве скутер "врезался" в такси.