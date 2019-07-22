В Киеве скутер "врезался" в такси, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В воскресенье, 21 июля, в Киеве возле зоопарка произошло ДТП. Известно, что авария случилась с участием такси и скутера. Отмечается, что водителя двухколесного увезла "скорая" с травмами, передает "Информатор".
По предварительной информации, Renault Logan стоял возле входа в зоопарк, когда в него влетел скутер. Впрочем, причиной аварии могла быть и резкая остановка такси.
От столкновения водитель скутера влетел в заднее стекло автомобиля, и получил повреждения. Тяжесть травм пока неизвестна, так как его сразу же увезла карета скорой помощи.
На месте же уже работает экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Теперь правоохранителям предстоит выяснить причину и обстоятельства ДТП.
Ранее сообщалось, что под Львовом автомобиль "влетел" в остановку, а также в Ивано-Франковске женщина-водитель переехала ребенка.
по теме
Смертельное ДТП в Киеве: из авто вырезали тело водителя (видео)
В пятницу, 19 июля, в Киеве на улице Братиславской случилось ДТП
В Киеве два грузовика совершили жуткое ДТП (фото)
В воскресенье, 14 июля, в Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП
В Киеве маршрутка "влетела" в фуру, есть пострадавшие
Маршрутка влетела в Scania, предварительно, пытаясь обогнать другую машину
Случился приступ: в Киеве больной мужчина спровоцировал ДТП
В пятницу, 5 июля, в Киеве на улице Большой Васильковской произошла авария с участием четырех машин
В центре Киева произошло жуткое ДТП, водитель погиб на месте
Известно, что Lexus вылетел на встречную полосу, ударил Ssang Yong и врезался в "ГАЗель"