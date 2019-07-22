В воскресенье, 21 июля, в Киеве возле зоопарка произошло ДТП. Известно, что авария случилась с участием такси и скутера. Отмечается, что водителя двухколесного увезла "скорая" с травмами, передает "Информатор".

По предварительной информации, Renault Logan стоял возле входа в зоопарк, когда в него влетел скутер. Впрочем, причиной аварии могла быть и резкая остановка такси.

От столкновения водитель скутера влетел в заднее стекло автомобиля, и получил повреждения. Тяжесть травм пока неизвестна, так как его сразу же увезла карета скорой помощи.

На месте же уже работает экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа. Теперь правоохранителям предстоит выяснить причину и обстоятельства ДТП.

Ранее сообщалось, что под Львовом автомобиль "влетел" в остановку, а также в Ивано-Франковске женщина-водитель переехала ребенка.