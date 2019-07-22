Обработано 70% протоколов: список лидеров [ Редактировать ]
В понедельник, 22 июля, Центральная избирательная комиссия по состоянию на 16:00 обработала 70,49% электронных протоколов. Об этом свидетельствуют данные на сайте ЦИК.
На данный момент в Верховную Раду проходят партии
- "Слуга народа" - 42,68% голосов избирателей,
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,04%,
- "Европейская солидарность" - 8,41%,
- "Батькивщина" - 8,03% и Голос - 6,17%.
Остальные партии на данный момент не преодолевают 5% проходной барьер в парламент. ЦИК ожидает, что оригинальные бумажные протоколы с мокрыми печатями начнут поступать 23 июля.
Напомним, явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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