Зеленский подписал антирейдерский указ [ Редактировать ]
В понедельник, 22 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Документ содержит набор инструментов, которые будут внедрены в ближайшее время для надлежащей защиты владельцев бизнеса и противодействия лишению их имущественных прав.
"По разным оценкам, в течение последних шести лет произошло более трех тысяч захватов. Обычно это смена собственника через подделку документов, через регистраторов, которых не существует, или "дыры" в реестре... Сегодняшнее решение - это реальный шаг, чтобы положить этому конец", - заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук.
Документом предлагается внести изменения в программное обеспечение государственных реестров, что существенно уменьшит риски и частоту рейдерства.
Среди ключевых технологических изменений - автоматический мониторинг рисковых транзакций с последующим подтверждением/остановкой регистрационных действий, создание бэк-офиса, который будет просматривать транзакции с повышенным риском, фото- и видеофиксация участников транзакций; введение дополнительного подтверждения осуществления регистрационных операций (например, SMS-пароль или MobileID) и дополнительной авторизации участников транзакции (например, ЭЦП).
Ранее мы писали о том, что Зеленский хочет объединить три министерства.
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