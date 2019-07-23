На Львівщині археологи натрапили на одну з перших на території України християнських церков. Її шукали чотири роки. Докладно розкаже Христина Гашенко.

У центральному парку Буська неподалік від головного входу - на пагорбі працюють археологи. Досвідчені науковці разом зі студентами на глибині більш ніж два метри проводять розкопки.

"О, це труна а це може плитка, я вам кажу що це струхлявіле дерво це буде кришка труни".

За чотири роки науковці відкопали 35 фрагментів людських останків. Серед них дитячі. Припускають - тут був цвинтар. А поруч церква. До того ж, одна з перших християнських святинь, про це свідчить знайдена керамічна плитка.

"Коричневий, жовтий і зелений. І навіть за тими кольорами можна пізнати якого часу той храм був будований".

Знайдена частина підлоги вигнута донизу. Археологи впевнені - під церквою раніше була житлова будівля.

"Очевидно, що ця церква була дуже маленького розміру, вона була компактна. Очевидно що вона призначалася для оборони, фундаментів як таких не існує. Немає класчного каменю.церква будувалася на глиняній основі", - говорить Іван Ціхоцький, краєзнавець.

Про церкву історикам відомо мало. Припускають - саме цей храм Богоявлення літописці згадують у єдиному Буському літописі.

"За історичними джерелами, церква проіснувала менш ніж сто років. Археологи переконані - вона згоріла. Про це свідчать сліди згарища, знайдені під час розкопок. Утім, чи навмисно її підпалили, залишається загадкою", - говорить Христина Гашенко, кореспондентка.

Під час розкопок науковці знайшли залишки від глиняних глечиків XII століття. Їх місцеві жителі використовували як посуд. А вже у верхніх шарах землі археологи відкопали бойові артефакти. Певні - це місце битви XIV століття.

"Тут представлені знахідки наконечники арбалетів XIV ст, підкова, стремено, шпори, бойова сокира, бойовий ніж відповідно велися бойові дії свого часу мабуть що то польсько-угорська війна цього періоду", - говорить Володимир Ступак, краєзнавець.

Своєю історією розкоп приваблює місцевих жителів. Сімдесятидворічний Віктор Солопов приїздить щоразу, тількино в парк приходять археологи.

"Хочу знати історію свого краю, бо я ще в ті роки малий був, в ті роки розкопки ще не проводилися тепер вже останні ті роки як почали розкопувати. Цікаво, як колись був Буськ ще знаснований тисячу років тому", - говорить Віктор Солопов, житель Буська.

Працюватимуть науковці весь археологічний сезон. До середини серпня. Знайдені артефакти планують описати та передати музею Львівського національного університету Франка.