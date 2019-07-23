ЦИК обработала 92,5% протоколов: изменились ли результаты [ Редактировать ]
Центральная избирательная комиссия Украины уже обработала 92,5% протоколов на досрочных выборах в Верховную Раду. Соответствующие данные были опубликованы пресс-службой ведомства.
Так, по обработанным результатам:
1. "Слуга народа" - 43,11%.
2. "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,03%
3. "Батькивщина" - 8,18%
4. "Европейская солидарность" - 8,15%
5. "Голос" - 5,87%.
В итоге на выборах в Верховную Раду 21 июля по партийным спискам 5%-ный барьер преодолевают пять политических сил.
Напомним, явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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