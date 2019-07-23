В результаті удару російської авіації в Сирії загинули щонайменше 32 людини, ще 45 мирних жителів поранені.

Нічне бомбардування з повітря провели на півночі країни, - про це повідомляє Сирійський центр моніторингу прав людини.

За даними правозахисників, в результаті удару був зруйнований місцевий овочевий ринок і цивільні споруди. Разом з тим Міністерство оборони Росії проведення нальотів заперечує.