Во вторник, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.

"Назначить Данилова Алексея Мячеславович заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе главы государства №551/2019.

Отметим, Алексей Данилов - народный депутат Верховной Рады 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года). В 2005 году возглавлял Луганскую областную государственную администрацию.

Ранее мы писали о том, что Зеленский уволил своего советника.