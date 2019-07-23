Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО [ Редактировать ]
Во вторник, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Об этом сообщает пресс-служба офиса президента.
"Назначить Данилова Алексея Мячеславович заместителем Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в указе главы государства №551/2019.
Отметим, Алексей Данилов - народный депутат Верховной Рады 5-го созыва (с мая 2006 по ноябрь 2007 года). В 2005 году возглавлял Луганскую областную государственную администрацию.
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