Зеленский уволил своего советника [ Редактировать ]
Во вторник, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский уволил Руслана Демченко с должности советника главы государства, а затем вновь назначил его на эту должность. Соответствующие указы №547/2019 и №548/2019 опубликованы на официальном сайте президента.
Демченко занимал должность советника главы государства при пятом президенте Петре Порошенко (2014-2019), до этого занимал должность первого заместителя министра иностранных дел Украины.
В 2018 году, когда второй президент Украины Леонид Кучма завершил работу в качестве представителя Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу, он сказал, что Демченко может занять его место, но окончательное решение принимает президент. Демченко единожды представлял Украину на переговорах ТКГ в Минске.
Ранее Зеленский назвал главного претендента на пост главы ГПУ.
по теме
Зеленский назначил заместителя секретаря СНБО
Соответствующий указ был обнародован 23 июля
Зеленский назвал главного претендента на пост главы ГПУ
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украине нужен новый генпрокурор
Зеленский переговорил с президентом Литвы: что обсуждали
Президент Владимир Зеленский переговорил по телефону с новым президентом Литвы Гитанасом Науседой
Когда назначат нового генпрокурора: Зеленский дал ответ
В пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский анонсировал внесение кандидатуры нового генерального прокурора после формирования большинства в новоизбранном парламенте
Зеленский подписал указ о дорожных работах
В пятницу, 19 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании условий для развития и повышения качества автомобильных дорог,