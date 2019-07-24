Кліп гурту Queen побив рекорд на YouTube [ Редактировать ]
Кліп гурту Queen побив рекорд на YouTube. Композиція "Богемська рапсодія" набрала понад мільярд переглядів на офіційному каналі групи.
Музиканти назвали це рекордом для ролика, записаного ще у 90х. Вони подякували усім прихильникам і повідомили - щоб відсвяткувати подію, вирішили записати три нові кліпи та запропонували всім охочим узяти участь у зйомках.
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