В Facebook и Instagram произошел сбой [ Редактировать ]
В Украине произошел сбой в Facebook и Instagram. Об этом сообщает downdetector.
Также сбой в Facebook и Instagram произошел в Польше. По материалам Downdetector, почти вся территория Польши отмечена желтым маркером, что значит о серьезных неполадках в соцсетях.
Пользователи Литвы также пишут о сбоях в Facebook.
По состоянию на 16:15 по киевскому времени, Facebook и Instagram возобновили свою работу в Украине.
Ранее сообщалось, что в FaceApp появилась новая опасность, а также Xiaomi создала самый мощный смартфон в мире.
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