В Украине произошел сбой в Facebook и Instagram. Об этом сообщает downdetector.

Также сбой в Facebook и Instagram произошел в Польше. По материалам Downdetector, почти вся территория Польши отмечена желтым маркером, что значит о серьезных неполадках в соцсетях.

Пользователи Литвы также пишут о сбоях в Facebook.

По состоянию на 16:15 по киевскому времени, Facebook и Instagram возобновили свою работу в Украине.

Ранее сообщалось, что в FaceApp появилась новая опасность, а также Xiaomi создала самый мощный смартфон в мире.