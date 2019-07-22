В FaceApp появилась новая опасность: пользователи под угрозой [ Редактировать ]
Эксперты по кибербезопасности зафиксировали распространение ряда мошеннических схем в приложении FaceApp. Об этом пишет We Live Security.
Так, в сети распространяются фейковые версии приложения.
Как правило, злоумышленники распространяют в сети поддельные версии приложения, которые пользователи скачивают с фальшивых сайтов.
У жертв при попытке установить приложение появляется на экране большое количество всплывающих окон. Также они получают запросы на уведомление, которые являются очередной мошеннической схемой.
В магазине Google Play оказалось одно из таких приложений, которое ведет непосредственно на файлообменный сервис mediafire.com, с которого скачивается вредоносное программное обеспечение.
Фальшивый клон данного приложения также располагался на YouTube в виде ссылок на скачивание.
Во избежание ловушек, расставленных злоумышленниками, эксперты советуют скачивать приложение только из официальных магазинов - Google Play и App Store.
Ранее мы писали о том, что FaceApp несет серьезную опасность.
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