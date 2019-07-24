Як від негоди потерпають жителі американського штату Массачусетс? Хто змусив німецьких туристів заплатити тисячу євро за каву у Венеції? І через що знову посварилися Бред Пітт і Анджеліна Джолі? Про це та інше в нашому огляді.

50 тисяч жителів штату Массачусетс залишилися без світла через потужний торнадо. Вітер повалив дерева та пошкодив лінії електропередачі. З одного з мотелів зірвало покрівлю. В регіоні оголосили надзвичайний стан. Торнадо такої сили в Массачусетсі трапляються нечасто. Цей випадок - четвертий, зафіксований у цьому штаті.

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Бен Аффлек і Метт Деймон стануть дуелянтами ву новій стрічці Рідлі Скотта. Фільм "Остання дуель" зніматимуть за однойменною книжкою Еріка Ягера. Дія відбуватиметься в середньовічній Франції. Аффлек і Деймон - найкращі друзі поза екраном - зіграють найкращих друзів, яким, однак, доведеться схрестити шпаги через жінку. Окрім акторської, це буде також їхня спільна сценарна робота - перша з часів "Розумника Вілла Гантінґа" 97-го року. Тоді вони отримали "Оскара".

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Кава майже за тисячу євро - саме стільки були змушені заплатити за свої посиденьки двоє туристів у Венеції. Німців оштрафували за те, що вони вирішили власноруч приготувати напій поблизу історичного мосту Ріальто - однієї з визначних пам'яток міста. Про порушення в поліцію поскаржилися перехожі. Після сплати штрафу туристів змусили покинути місто каналів.

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У Середземному морі - на південному узбережжі Франції - знайшли підводний човен "Мінерва". Він зник із радарів понад півстоліття тому. Судно виявили на глибині понад дві тисячі метрів. Усі попередні спроби знайти човен - були безуспішними. Цю пошукову операцію організували на прохання родин моряків. Причина загибелі субмарини - і досі невідома.

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Зіркові чвари. Анджеліна Джолі намагається відсудити у Бреда Пітта замок Мірваль у Франції. Згідно з угодою, яку колишнє подружжя уклало після розлучення, маєток мав залишатися у спільній власності. Проте, Джолі передумала. Тепер - хоче бути єдиною власницею помістя. Бреду Пітту це загрожує величезними фінансовими збитками. Адже на території садиби розташовані виноградники, завдяки яким актор налагодив виробництво рожевого вина.