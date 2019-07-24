Водоканали підвищують тарифи через здорожчання електроенергії для промисловості

Холодна вода для населення подорожчає на 15 відсотків. Про це розповів представник президента в уряді Андрій Герус.

Водоканали підвищують тарифи через здорожчання електроенергії для промисловості на 30 відсотків після запуску ринку електроенергії.

За словами Геруса, цьому можна запобігти або спеціальною постановою Кабміну, або рішеннями "Укренерго" та Нацкомісії.