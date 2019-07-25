Європа потерпає від спеки. Температурні рекорди фіксують у Німеччині, Франції, Бельгії та Великій Британії. А європейські політики вже пропонують - у таку спеку давати людям вихідні.

Тетяна Логунова розкаже більше.

Є рекорд. Німецькі метеорологи офіційно зафіксували найвищу температуру за всю історію спостережень. У місті Гайленкірхен сьогодні 40,5 градусів за Цельсієм - це абсолютний температурний рекорд за останні 150 років.

Земля Північний Рейн-Вестфалія, де розташований Гайленкірхен, наразі найспекотніша точка Німеччини. На решті території країни трохи прохолодніше - "всього" за 35 градусів. Нижче 30 - тільки на узбережжі Балтійського моря та високо в горах. Мешканці великих міст рятуються від спеки у воді - басейнах, ставках і озерах.

"Сьогодні у мене вихідний, тому я проводжу день у басейні. Вдома краще не залишатися. Живу на останньому поверсі, там ще спекотніше", - говорить Міріам Пелка, жителька Мюнхена.

З вихідними - щастить не усім. Німецькі будівельники, наприклад, увесь день працюють просто неба.

"За день випиваємо 4-5 літрів води. Ну, а що робити? Об'єкт потрібно здати вчасно".

Дозволити німцям у таку спеку брати вільні дні або працювати з дому - вже пропонують представники "Партії зелених". Їхня ідея, без сумніву, сподобається і французам. Там теж аномально гаряче - на термометрах під 40.

Від високих температур потерпають не тільки люди, а й історичні пам'ятки, Архітектори, які реставрують Собор Паризької Богоматері, побоюються, що через спеку може обвалитися стеля.

"Кам'яна кладка і досі просякнута водою. Я боюся, що через спеку, у процесі висихання, кладка або шви втратять свої структурні якості і склепіння обвалиться", - непокоїться Філіп Вільньов, архітектор.

Так само спекотно в Іспанії, Італії, Бельгії та Великій Британії. А в деяких комунах Нідерландів від спеки вже почали рятувати дороги. Їх поливають солоною водою - вона охолоджує асфальт і запобігає утворенню тріщин.