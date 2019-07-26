Курс доллара и евро упал в обменниках [ Редактировать ]
В пятницу, 26 июля, в обменных пунктах Украины курс доллара в продаже, по сравнению с предыдущим рабочим днем, снизился на 6 копеек до 25,60 гривен за доллар, в покупке на 5 копеек до 25,35 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 28,62 гривен за евро.
Курс покупки доллара сегодня составляет 25,00 - 25,50 (25,20 - 25,55 - 25 июля), продажи 25,50 - 26,00 (25,55 - 26,00 - 25 июля) грн за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 25,35 (25,40 - 25 июля), продажи - 25,60 (25,75 - 25 июля) грн за доллар.
Курс покупки евро составляет 27,85 - 28,45 (28,00 - 28,45 - 25 июля), продажи 28,45 - 28,90 (28,70 - 29,20 - 25 июля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 28,17 (28,34 - 25 июля), продажи - 28,62 (28,68 - 25 июля) грн за евро.
Курс покупки российского рубля составляет 2,50 - 4,00 (2,50 - 4,00 - 25 июля), продажи - 4,00 - 5,00 (4,00 - 5,00 - 25 июля) грн за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,71 (3,71 - 25 июля), продажи 4,10 (4,10 - 25 июля) грн за 10 рублей.
Ранее сообщалось, что доллар в обменниках стремительно пададет.
по теме
Доллар в обменниках стремительно падает
В четверг, 25 июля, курс доллара в обменных пунктах Украины ускорил темпы падения
Курс гривны: в МВФ дали прогноз до 2024 года
Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривны до 2024 года
Курс валют в Украине на 24 июля
На среду, 24 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс валют
НБУ снизил официальный курс доллара
На 23 июля 2019 года Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс
Курс валют на 22 июля: чего ждать украинцам после выборов
Национальный банк Украины на 22 июля 2019 года укрепил курс гривны