Доллар в обменниках стремительно падает [ Редактировать ]
В четверг, 25 июля, курс доллара в обменных пунктах Украины ускорил темпы падения, сообщает BIN.ua.
Так, курс продажи наличного доллара понизился на 14,9 коп. до 25,7357 Uah/Usd, курс покупки - на 14,42 коп. до 25,3960 Uah/Usd.
Средний курс покупки евро понизился на 18,07 коп. до 28,2540 Uah/Eur, курс продажи понизился на 19,72 коп. до 28,7760 Uah/Eur.
Ранее сообщалось, что в МВФ дали прогноз касательно гривны до 2024 года.
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