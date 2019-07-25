В четверг, 25 июля, курс доллара в обменных пунктах Украины ускорил темпы падения, сообщает BIN.ua.

Так, курс продажи наличного доллара понизился на 14,9 коп. до 25,7357 Uah/Usd, курс покупки - на 14,42 коп. до 25,3960 Uah/Usd.

Средний курс покупки евро понизился на 18,07 коп. до 28,2540 Uah/Eur, курс продажи понизился на 19,72 коп. до 28,7760 Uah/Eur.

Ранее сообщалось, что в МВФ дали прогноз касательно гривны до 2024 года.