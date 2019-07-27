В Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
В Украине объявлено штормовое предупреждение - ожидается дождь, град и шквалы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
"До конца суток 27 июля и в течение 28 июля в западных областях грозы, на Закарпатье сильный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, сколько в августе будут отдыхать украинцы, а также синоптики шокировали прогнозом погоды на август.
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