В Украине объявлено штормовое предупреждение - ожидается дождь, град и шквалы. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.



"До конца суток 27 июля и в течение 28 июля в западных областях грозы, на Закарпатье сильный дождь, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, сколько в августе будут отдыхать украинцы, а также синоптики шокировали прогнозом погоды на август.