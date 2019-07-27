США готовы к проведению встречи президента Украины Владимира Зеленского и президентом Дональдом Трампом. Об этом заявил спецпредставитель США в Украине Курт Волкер, передает "РБК-Украина".

По словам Волкера, Вашингтон уже начал подготовку к предстоящей встрече глав государств. Он также сказал, что сейчас согласуются графики двух президентов.

"Во-первых нет никаких условий. Президент Трамп подтвердил приглашение Зеленского в этот четверг. Конечно мы хотим сделать эту встречу как можно более продуктивной. Посол Тейлор в тесном контакте работает с командой президента Зеленского, чтобы разработать такую повестку дня. Мы не знаем какая именно дата сможет сработать для графиков обоих президентов. Но посол Тейлор этим занимается. Я думаю, что вскоре мы это узнаем ", - заявил Волкер

Кроме того, он подчеркнул, что США полностью поддерживают стремление Украины быть частью Европы и западных институтов.

"Именно так должна работать демократия. Мы очень радуемся за вас. США полностью по стороне Украины. По результатам выборов мы видим, что украинцы проголосовали за реформы, за мир, за то, чтобы Украина была частью Европы, частью НАТО, частью западных институтов. Вы имеете полную поддержку США в своих стремлениях", - заявил Волкер.

Ранее сообщалось, что Курт Волкер посетил Донбасс.