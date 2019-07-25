В четверг, 25 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом в формате телефонного разговора. телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщается в пресс-службе главы государства.

Известно, что Трамп поздравил Украину с успешным проведением свободных и демократических парламентских выборов, а Владимира Зеленского - с победой партии "Слуга народа".

"Дональд Трамп убежден, что обновленная украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины, завершить расследование коррупционных дел. Он также подтвердил неизменную поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины и готовность американской стороны всесторонне способствовать реализации масштабной программы реформ в нашей стране", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Зеленский поблагодарил Трампа за лидерство США в сохранении и усилении санкционного давления на Россию

Кроме того, президенты договорились предметно обсудить практические вопросы украинского-американского взаимодействия во время визита Зеленского в США.

Ранее Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с президентом России.