Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием уволить руководителя управления полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю после инцидента с задержанием патрульных. Об этом глава государства сообщил в Facebook.

Также, Зеленский призвал руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубу обеспечить расследование инцидента с задержанием патрульных спецподразделением КОРД.

"Я требую от министра внутренних дел господина Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, когда Кабмин рассмотрит вопрос об увольнении Кличка.