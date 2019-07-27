Зеленский требует уволить главу полиции Днепропетровской области [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру внутренних дел Арсену Авакову с требованием уволить руководителя управления полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю после инцидента с задержанием патрульных. Об этом глава государства сообщил в Facebook.
Также, Зеленский призвал руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубу обеспечить расследование инцидента с задержанием патрульных спецподразделением КОРД.
"Я требую от министра внутренних дел господина Авакова немедленного увольнения гражданина Глуховери с занимаемой должности, а от головы ГБР господина Романа Трубы жду быстрого и бескомпромиссного расследования по обнародованным фактам", - говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, когда Кабмин рассмотрит вопрос об увольнении Кличка.
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