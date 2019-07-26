Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко, главы Киевской городской государственной администрации, на ближайшем заседании. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсманв в эфире "Радио НВ".

По его словам, в соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом.

"История проходит абсолютно логично… Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил", - заявил премьер.

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Кроме этого, Гройсман добавил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения.

"Это полномочие президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему", - заверил он.

Ранее Кличко рассказал о разговоре с Зеленским.