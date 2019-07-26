Увольнение Кличко: когда Кабмин рассмотрит вопрос [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения Виталия Кличко, главы Киевской городской государственной администрации, на ближайшем заседании. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсманв в эфире "Радио НВ".
По его словам, в соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом.
"История проходит абсолютно логично… Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил", - заявил премьер.
Кроме этого, Гройсман добавил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения.
"Это полномочие президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему", - заверил он.
по теме
Стоимость газа зимой: Гройсман назвал цену
В среду, 24 июля, во время заседания правительства премьер-министр Украины Владимир Гройсман сделал заявление
У Зеленского просят уволить Кличко - СМИ
В среду, 24 июля, Офис президента обратился к Кабмину с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Виталия Кличко
Українці вибирають майбутнє: Володимир Гройсман закликав прийти на вибори
Очільник уряду вважає: після виборів всі сподівання українців мають справдитись через дії політиків
"Укрметаллургпром" обратился к Гройсману с призывом поспособствовать снижению тарифа "Укрэнерго"
Потенциал снижения цены электроэнергии для промышленности состоит в снижении тарифа НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и в предоставлении возможности промпредприятиям доступа к аукционам по продаже электроэнергии НАЭК "Энергоатом"
Харківський науково-дослідний інститут протезування отримав державну підтримку - Володимир Гройсман
Українські науковці мали розробки, та не могли їх втілити через брак обладнання - однак, за останні роки ситуація змінилася