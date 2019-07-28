В Херсоне водитель сбил стаю собак на пешеходном переходе [ Редактировать ]
Ужасный инцидент произошел в Херсоне. Мужчина сбил стаю собак на "зебре" на углу улиц 40 лет Октября и Ладычука и спокойно уехал.
Животные остались лежать на проезжей части с численными повреждениями, - переломами лам и таза.
Житель Херсона Иван Пыталев опубликовал фото легковушки в интернете.
Фото: Instagram
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