Ужасный инцидент произошел в Херсоне. Мужчина сбил стаю собак на "зебре" на углу улиц 40 лет Октября и Ладычука и спокойно уехал.

Животные остались лежать на проезжей части с численными повреждениями, - переломами лам и таза.

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Житель Херсона Иван Пыталев опубликовал фото легковушки в интернете.

Фото: Instagram

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