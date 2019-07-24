Во вторник, 23 июля, в Херсоне произошел необычный случай. Об этом сообщает полиция города.

На Таврическом, на проспекте 200-летия Херсона полуголый ребенок сидел на крыше магазина.

К прибытию на место патрульных неравнодушные люди уже сняли 5-летнего мальчика и передали маме. Ребенок не пострадал и в медпомощи не нуждался.

Полицейским его 30-летняя мама рассказала, что сына оставила на 8-летнюю дочь - сама с мужем находилась на работе.

На женщину составили протокол по статье 184 (Невыполнение родителями своих обязанностей) КоАП и сообщили о происшедшем в соответствующие службы.

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