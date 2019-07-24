В Херсоне полуголый ребенок сидел на краю крыши (фото) [ Редактировать ]
Во вторник, 23 июля, в Херсоне произошел необычный случай. Об этом сообщает полиция города.
На Таврическом, на проспекте 200-летия Херсона полуголый ребенок сидел на крыше магазина.
К прибытию на место патрульных неравнодушные люди уже сняли 5-летнего мальчика и передали маме. Ребенок не пострадал и в медпомощи не нуждался.
Полицейским его 30-летняя мама рассказала, что сына оставила на 8-летнюю дочь - сама с мужем находилась на работе.
На женщину составили протокол по статье 184 (Невыполнение родителями своих обязанностей) КоАП и сообщили о происшедшем в соответствующие службы.
Ранее мы писали о том, что на одном из пляжей произошло ЧП: утонул молодой парень.
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