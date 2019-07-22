В Херсоне микроавтобус с бюллетенями попал в ДТП [ Редактировать ]
В Херсоне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, который перевозил избирательные бюллетени после дня голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.
ДТП с пострадавшими произошло около 6:00 в Херсоне на углу улиц Театральная и Воронцовская.
На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 30-летняя водитель автомобиля ЗАЗ Славута, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю Volkswagen Transporter.
"В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Как выяснилось, автомобиль Volkswagen осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружную комиссию", - добавили в полицию.
По данным правоохранителей, в нем находились члены участковой избирательной комиссии, перевозившие бюллетени в окружную комиссию.
В результате дорожно-транспортного происшествия незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены УИК не пострадали.
"Сейчас бюллетени неповрежденными переданы членам ОИК", - сообщили в полиции.
Предварительная правовая квалификация события - "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в истории.
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