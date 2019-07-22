В Херсоне произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля, который перевозил избирательные бюллетени после дня голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Херсонской области.

ДТП с пострадавшими произошло около 6:00 в Херсоне на углу улиц Театральная и Воронцовская.

На месте ДТП полицейские предварительно установили, что 30-летняя водитель автомобиля ЗАЗ Славута, выезжая с второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю Volkswagen Transporter.

"В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Как выяснилось, автомобиль Volkswagen осуществлял перевозку избирательных бюллетеней в окружную комиссию", - добавили в полицию.

По данным правоохранителей, в нем находились члены участковой избирательной комиссии, перевозившие бюллетени в окружную комиссию.

В результате дорожно-транспортного происшествия незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены УИК не пострадали.

"Сейчас бюллетени неповрежденными переданы членам ОИК", - сообщили в полиции.

Предварительная правовая квалификация события - "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, явка на выборах в Раду оказалась самой низкой в ​​истории.