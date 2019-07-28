В центре Киева неизвестный в маске напал с ружьем на ювелирный магазин (видео) [ Редактировать ]
28 июля в Киеве в Голосеевском районе мужчина совершил разбойное нападение на ювелирный магазин. Он зашел с ружьем в ювелирку по адресу улица Антоновича, 38а и выстрелил, при этом сообщил сотрудникам магазина, что это грабеж. Во время осуществления нападения на нем была зеленая маска "камуфляж".
После этого мужчина убежал в сторону улицы Саксаганского. На данный момент его ищут по всему Киеву, сообщает "Информатор".
Приметы злоумышленника: рост 188 сантиметров, белая тениска, джинсовые шорты ниже колен. В руках держал ружье.
Как сообщили сотрудники охранной фирмы, которая занимается безопасностью данного ювелирного магазина, мужчина в маске и с охотничьим ружьем зашел в помещение примерно через 25 минут после открытия. Злоумышленник повесил на магнитный дверной замок веревку, чтобы предотвратить блокировку дверей.
Мужчина навел ствол на охранника, сказал, что это ограбление и сказал, чтобы тот не двигался, иначе он выстрелит. Секьюрити бросился на грабителя и успел отвести ружье от себя. Сразу после этого прозвучал выстрел. К счастью, злоумышленник попал в витрину, установленную внутри магазина, а не в охранника.
После выстрела грабитель попытался перезарядить ружье, однако патрон выскочил у него из рук. Видимо осознав, что попытка ограбления провалена, мужчина выбежал из ювелирки и скрылся в неизвестном направлении.
К счастью, в результате стрельбы никто не пострадал, однако сотрудницы магазина были сильно испуганы произошедшим. На месте работал экипаж патрульной полиции и следственно оперативная группа. Сейчас все усилия правоохранителей направлены на поимку нападавшего.
Напомним, из аэропорта украли золота на $30 миллионов.
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